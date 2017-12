Rédaction en ligne

Ça fait déjà plus de trois semaines que Johnny Hallyday est décédé. La star, qui nous a quittés le 6 décembre dernier, a laissé derrière lui une épouse, Laeticia, qui s’est fait la plus discrète possible après le long et émouvant communiqué annonçant la mort de son époux. Mais ce n’a pas été le cas de l’ex-femme du rockeur, Sylvie Vartan.