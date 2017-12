Il a bouché les toilettes publiques plus de 30 fois en 2017

La petite ville de Fougères, en France, doit faire face à de nombreuses dégradations de ses sanitaires publics. Outre les dégâts matériels et les graffitis, une personne bloque perpétuellement les canalisations des toilettes.

C. F.

Dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en France, les agents d’entretien de la ville de Fougères sont au bout du rouleau. En effet, les 18 blocs sanitaires publics de la ville sont la cible préférée de certains vandales.

« Les actes de dégradations dans les toilettes publiques ne cessent d’augmenter depuis les trois dernières années » , a raconté Philippe Clairay, responsable du service propreté de la ville, à Ouest France.

En plus des différents tags et autres dégâts sur les équipements, les faits d’un certain individu se sont fait remarquer. Depuis le début de l’année, cette personne bouche volontairement plusieurs toilettes de la ville à l’aide d’un journal L’Équipe, enfoncé profondément dans la cuvette. Geste qui a pour conséquence de provoquer la remontée des excréments une fois la chasse d’eau tirée.

« C’est démotivant pour notre agent d’entretien qui est confronté environ deux fois par jour à ce type de détériorations », explique Philippe Clairay. Ce « serial boucheur » aurait déjà agi plus de 30 fois en 2017, prolongeant, à chaque fois, le travail du personnel d’entretien. « Autant de temps que l’agent ne pourra pas consacrer aux autres sanitaires ».