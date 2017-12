Crystal Palace et Benteke bien trop irréguliers face à Arsenal (2-3)

Christian Benteke n’est pas parvenu à pousser son équipe vers la victoire face à Arsenal. Pire, c’est une mauvaise relance de l’attaquant de Crystal Palace qui est à la base du second but des Gunners.

Christian Benteke était titulaire dans les rangs de Crystal Palace, qui s’est incliné 2-3 face à Arsenal, jeudi soir, en clôture de la 20e journée de Premier League.

Benteke retrouvait le onze de base des Eagles après avoir été suspendu le week-end dernier face à Swansea (1-1). Il avait inscrit son seul but de la saison le 16 décembre dernier face à Leicester, sa première rose en compétition officielle depuis le 14 mai 2017.

Le Diable rouge est resté muet face aux Gunners, qui se sont imposés grâce à des buts de Mustafi (25e) et Alexis Sanchez (63e, 66e). Townsend avait fait 1-1 à la 50e minute et Tomkins avait réduit le score à 2-3 à la 89e.

Crystal Palace n’avait plus été battu depuis le 5 novembre et la défaite à Tottenham (1-0), alignant ensuite 3 victoires et 5 partages.

Au classement, les troupes de Roy Hodgson occupent la 16e place avec 18 points. Arsenal est 6e avec 37 points, à une longueur de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions.

Crystal Palace jouera son prochain match dimanche face au leader Manchester City, qui tentera d’épingler une 19e victoire d’affilée.