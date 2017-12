Albert Vermeiren, un ancien producteur de Johnny Hallyday en Belgique, raconte une triste anecdote que la star n'a jamais sue: «On n'en parlait jamais»

Quelle première impression vous fait-il ?

Celle d’un garçon tellement gentil et ouvert. Et il était vraiment rock’n’roll à l’époque ! L’amitié s’est créée entre nous au fil de ses venues. On allait manger ensemble après les spectacles. Les restaurateurs pouvaient rester ouverts jusqu’à 2 h du matin…

Son côté rock’n’roll, il s’exprimait comment ?

Une fois sur scène, il se laissait aller. Il n’était pas réglé comme du papier à musique. Rien n’était minuté comme aujourd’hui. À cette époque, son concert pouvait durer 1h30 comme 2h30. On avait bien sûr l’esprit de sortie. Tout se faisait à la bonne franquette. S’il avait envie de rentrer à 3 h du matin, il rentrait à 3 h du matin. On était dans l’insouciance totale ! Il avait envie d’être avec ses amis, de se défouler…

Votre souvenir le plus dingue avec Johnny ?

Il était toujours à Paris alors qu’il avait un concert le soir-même à Forest. Dans mes relations, j’ai fait appel à la gendarmerie qui est allée le chercher à la douane et qui l’a escorté. C’était une époque folle où tout pouvait se faire ! Johnny, ce n’était pas n’importe qui.

Le jour où le CPAS vient à la porte de Forest National…

Son père, Léon Smet, c’était le sujet sensible, tabou pour Johnny, l’enfant abandonné. La triste anecdote que nous confie Albert, le chanteur n’en a jamais eu vent lors de ses passages en Belgique… « Plusieurs fois, le CPAS s’est présenté à Forest National, quand Johnny s’y produisait, pour faire remarquer que son père avait besoin d’argent. On n’en parlait jamais. Ça ne lui revenait pas aux oreilles. Moi je le savais parce qu’on nous faisait comprendre qu’on pouvait avoir la recette du spectacle bloquée à cause du père de Johnny. Mais ça n’est jamais arrivé, on a toujours trouvé un moyen. »

