Plusieurs centimètres de neige sont par ailleurs attendus en Haute Belgique. Il soufflera un vent modéré à assez fort, à la mer parfois fort, qui virera du secteur sud à l’ouest. Des rafales de 50 à 70 km/h, voire 75 à 80 km/h au littoral, seront possibles. Les maxima ne seront atteints qu’en soirée et se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la Côte.

Vendredi soir, de la pluie tombera en de nombreux endroits, principalement dans le centre et à l’est du pays, avant de laisser place à quelques larges éclaircies. Le ciel se couvrira cependant à nouveau plus tard dans la nuit et il s’en suivra de nouvelles pluies depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 0 degré en Haute Belgique et 6 degrés à la mer.

Durant le week-end, le temps sera très doux avec des maxima autour des 12 ou 13 degrés mais à nouveau des précipitations, sous forme de neige sur les hauteurs de l’Ardenne, et parfois beaucoup de vent.

La semaine prochaine, le temps restera très variable.