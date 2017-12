Un autobus fonce sur un arrêt de bus à Moscou faisant au moins deux tués

Un autobus a foncé vendredi matin sur un arrêt de bus au nord-ouest de Moscou et fait deux morts, selon les agences de presse Interfax et TASS. Le porte-parole de l’administration générale pour la sécurité routière a confirmé l’incident mais n’a pas pu donner davantage d’informations concernant les victimes.

«Un bus a foncé sur un arrêt situé rue Skhodnenskaya et a fait deux morts», a confié une source issue des forces de l’ordre de Moscou aux agences russes. «Pour l’instant, il est question de deux morts, une personne qui se trouvait à l’arrêt de bus et une autre à bord de l’autobus. Un blessé serait également à déplorer», a indiqué la source, affirmant que l’état de la victime est considéré comme grave.

Du côté de l’administration générale pour la sécurité routière, on confirme l’incident mais on ne dispose pas d’informations sur d’éventuelles victimes. «Selon les informations préliminaires, un bus a heurté un piéton rue Skhodnenskaya et ce dernier aurait été blessé», a indiqué un responsable à Interfax, ajoutant qu’il ne disposait actuellement pas d’informations sur l’incident et d’éventuels morts.

Il s’agit du deuxième incident impliquant un bus à Moscou en ce mois de décembre. Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées le 25 décembre dernier lorsqu’un autobus municipal s’est engouffré dans un passage souterrain pour piétons dans l’ouest de la ville.