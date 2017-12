Bart De Wever: «Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il vote certainement pour moi et la N-VA»

Rédaction en ligne

Bart De Wever donne une longue interview dans Het Laatste Nieuws, ce vendredi matin. Un entretien sur divers sujets. Il parle de son sportif préféré, des attaques contre lui et bien sûr des prochaines élections communales de l’année qui vient et au cours de laquelle il sera candidat à sa succession à la tête de la ville d’Anvers. Et, à ce sujet, il pense que, si Dieu existe, il voterait pour lui…