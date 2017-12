Il escroque des gens avec des lingots d'or et la police le recherche

L’individu, qui fréquente les régions de Liège et de Bruxelles, utilise une fausse identité et agit sous le nom de «COSTA», explique la police. Il est âgé entre 40 et 45 ans et est probablement d’origine méditerranéenne. Il est de corpulence forte, a le crâne rasé et porte une barbe.

Toutes les personnes susceptibles d’apporter des informations sur cette personne peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Les témoignages peuvent aussi être envoyés via l’adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.