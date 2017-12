Enfin une bonne nouvelle pour Vincent Kompany: il a décroché son diplôme à la Manchester Business School (Photos)

La Manchester Business School (MBS) a annoncé ce matin avec beaucoup de fierté que Vincent Kompany avait décroché avec distinction une maîtrise en administration des affaires (MBA) grâce à une thèse sur l’avantage tiré par les clubs de Premier League à évoluer à domicile. « L’enseignement a toujours été très important pour moi », a ainsi expliqué le capitaine de Manchester City après cette bonne nouvelle. « Ma mère m’a appris ça depuis tout petit. Décrocher un diplôme à la MBS est un hommage que je lui rends ».

We were delighted that @VincentKompany graduated this month with his Alliance MBS #mbahttps://t.co/4d7Wwg1OBI pic.twitter.com/zYfdEdDirM — Alliance MBS (@MBSnews) 29 décembre 2017

Ce n’est un secret pour personne, Vincent Kompany est un entrepreneur et businessman dans l’âme. Il avait débuté ce cursus il y a quelques années, conscient que sa carrière de football ne durerait qu’un temps (d’autant plus qu’il accumule les blessures ces dernières saisons) : « Mon objectif est de jouer le plus longtemps possible au football, mais je veux, dans le futur, combiner mon expérience en tant que footballeur et ce que j’ai appris durant cette formation ».

Busy morning tomorrow @BBCBreakfast #ftse100 at a record high#wages growth still not great



And a little taster of this exclusive interview #nofilter pic.twitter.com/2MA94uxyCe — Sean Farrington (@seanfarrington) 28 décembre 2017

Voilà donc une nouvelle qui doit faire du bien au Diable rouge, lui qui a dû une nouvelle fois quitter le terrain précipitamment mercredi suite à une blessure.