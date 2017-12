Haren: le corps d'un homme inconnu découvert dans le canal de Willebroek

Belga

Le corps d’un homme inconnu a été découvert jeudi dans le canal de Willebroek situé à Haren (ville de Bruxelles), indique le parquet bruxellois vendredi. Le cadavre a été signalé vers 16h00 et a été retiré de l’eau par les pompiers. La victime n’a pas encore été identifiée et la cause de sa mort n’est pas connue.