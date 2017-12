Gros moment de panique pour cette ambulance, coincée entre les barrières d'un passage à niveau, alors qu'un train arrive (vidéo)

La scène se déroule en Pologne et reste assez inexplicable. Alors que les feux indiquent clairement l’arrivée d’un train et que les barrières se baissent, le conducteur de l’ambulance prend tout de même la décision de s’engager.

On voit l’ambulance passer sur la gauche pour éviter le premier obstacle. Mais au moment de ressortir, elle se retrouve coincée par la deuxième barrière qui se ferme et la bloque dans le passage à niveau. Heureusement pour le conducteur, l’arrivée du train est assez lente et lui permet de se positionner l’ambulance de manière à ce que celle-ci ne soit percutée.