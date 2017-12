Il roule dangereusement dans un embouteillage et nargue les policiers: 3000 euros d'amende, retrait du permis un an et repassage des examens

Un automobiliste vient d’être condamné par le tribunal de Termonde pour sa conduite dangereuse dans un embouteillage. En plus, il avait nargué les policiers qui l’avaient intercepté en leur disant qu’il se moquait de l’amende car il gagnait 20.000 euros par mois.

Pris dans un embouteillage, ce conducteur avait slalomé entre les voitures pour dépasser et roulé sur la bande d’arrêt d’urgence sur la E17 à hauteur de Wetteren, selon Het Laatste Nieuws. Il vient d’être condamné à une amende de 3000 euros, un retrait de permis d’un an et à repasser tous ses examens au terme de cette période.

Il faut dire qu’en plus des infractions commises ce jour-là, il avait nargué les policiers qui l’avaient intercepté en leur disant qu’il se moquait d’avoir une amende : « Et alors quoi? Je gagne 20.000 euros par mois », avait-il dit.

« Puisque de toute façon, il s'en fiche, il va avoir une belle sanction », a justifié le juge D'hondt au cours de l'audience.