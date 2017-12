Flénu: un important incendie touche une maison sans occupant

Un incendie d’une ampleur impressionnante a touché une maison de la rue à charrettes, à Flénu. Cette habitation se trouve à proximité du terril. D’importantes colonnes de fumées se sont propagées à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Aucune victime n’est à déplorer, la maison semblait inoccupée au moment de l’incendie. Les dégâts matériels sont très lourds et les pompiers de Mons sont intervenus équipés de 3 autopompes, une échelle et deux citernes. Au vu de l’ampleur de l’incendie et de la proximité avec une route fréquentée, la police est intervenue pour sécuriser les lieux. Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées.