Quatre enfants (1, 3 et 7 ans) parmi les 12 morts de l'incendie de New York

Quatre enfants sont parmi les 12 personnes mortes dans l’incendie qui a ravagé jeudi un immeuble du quartier new-yorkais du Bronx, a annoncé la police vendredi. Trois petites filles âgées de un, trois et sept ans ainsi qu’un garçonnet de sept ans ont perdu la vie dans cet incendie, le pire qu’a connu la ville depuis plusieurs décennies.

Huit adultes --quatre hommes et quatre femmes -- ont également trouvé la mort dans le sinistre, dont la cause exacte n’est pas encore connue et doit être déterminée par les enquêteurs.

Le feu s’est rapidement propagé du rez-de chaussée aux quatre étages de cet immeuble de briques comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements.

Dix personnes avaient été tuées en mars 2007 quand un feu a ravagé une maison, également dans le Bronx. Il s’agissait alors du pire incendie dans la ville, à l’exclusion des attentats du 11 septembre 2001, depuis 1990.