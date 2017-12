Pour arrêter plusieurs malfaiteurs, la police anglaise s’est servie de la période de Noël et d’un plan tout droit sorti d’un épisode des « Simpson ».

En période de fêtes, il est toujours agréable de recevoir un cadeau. Surtout gratuitement. C’est en partant de ce constat que la police de South Yorkshire en Angleterre a décidé de mettre en place son opération Holly. Celle-ci consistait à envoyer des cartes de Noël aux adresses de criminels qui leur donnaient droit à un colis gratuit pour Noël, contenant champagne, vin et autres douceurs de circonstance.

©South Yorkshire Police

Pour le recevoir, les malfrats devaient renvoyer un courrier en indiquant la date et l’heure à laquelle ils seraient à leur domicile pour réceptionner le colis. Et c’est là que le piège se refermait. Car à la date et heure indiquée, ce n’était pas un livreur qui a sonné à leur porte mais bien un policier. 21 criminels ont pu être arrêtés grâce à cette technique.

Un coup de filet assez ingénieux qui rappelle furieusement un épisode des « Simpson » diffusé en 1997. Dans cet épisode 9 de la saison 8, le chef Wiggum attire les criminels au commissariat en installant une large banderole annonçant « Distribution de bateaux aujourd’hui ! » après avoir envoyé une carte leur indiquant qu’ils avaient gagné un bateau. Alors, inspiration ou simple coïncidence ?