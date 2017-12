Jacqueline Galant demande à Infrabel de sécuriser les passages à niveau de Jurbise suite à l'accident

Jacqueline Galant, la bourgmestre, tient cependant à préciser que «

la commune de Jurbise n’a pas attendu cet accident pour sensibiliser le gestionnaire du réseau à certains points qui pourraient être améliorés pour la sécurité de ceux qui empruntent ce passage. Tant au sujet d’actions à long terme que ponctuelles.

En juillet dernier, par exemple, un courrier avait été adressé à Infrabel pour demander à ce que l’on procède au nettoyage des mauvaises herbes aux abords des voies et des passages à niveau.

En mai, le Collège communal avait écrit pour solliciter l’attention d’Infrabel sur la vétusté de certains points sécuritaires notamment aux abords du passage à niveau de Masnuy-Saint-Pierre

», a-t-elle expliqué par voie de communiqué.

La bourgmestre détaille : « Nous avons attiré l’attention d’infrabel sur la vétusté des éléments sécuritaires tels que les poteaux et les clôtures. En réponse à notre sollicitation, Infrabel a annoncé qu’ils procéderaient aux réparations et remplacements d’éléments vétustes mais que les clôtures n’avaient cependant pas pour vacation d’arrêter les véhicules. Nous procédons régulièrement à des actions de sensibilisation sur la dangerosité des passages à niveau, notamment lors de notre journée annuelle de la sécurité à laquelle participent Infrabel, la SNCB et la police des chemins de fer. Nous allons également signer une convention entre la Commune et ces 3 acteurs afin d’accroître la sécurité dans et aux abords des gares. Les autres communes sont invitées à en faire de même. Nous devons tout mettre en œuvre également pour accroître la vigilance des automobilistes quant aux passages à niveau »