La folle année de Rive Gauche... et ses nouveautés 2018

On a dépassé les 6,5 millions de visiteurs en tout. On reste dans les prévisions les plus hautes pour 2017. On a compté moins d’entrées le 23 décembre que le 9 décembre où la venue de Jeremstar et la Carolorida avaient attiré plus de 50.000 personnes. Mais, le samedi de Noël, les gens venaient tous pour acheter, pas pour se balader. Personne ne circulait sans au moins un sac à la main. C’était une effervescence commerciale. Tous les commerçants étaient ravis. C’est en décembre qu’ils font leur plus gros chiffre d’affaires de l’année. Pour le textile, décembre représente 13 à 14 % du chiffre annuel, pour la parfumerie, 17 à 18 %, pour l’horeca 15 à 16 % alors qu’un mois normal équivaut à 7-8 %.