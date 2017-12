La dépression saisonnière : qui est concerné ?

La dépression saisonnière est liée à un déséquilibre biochimique provoqué par le raccourcissement des journées et donc d’un manque de lumière en hiver.

« Normalement, la sécrétion de mélatonine est inhibée durant le jour et stimulée durant la nuit. Le manque de lumière à l’automne et durant l’hiver peut être suffisamment important pour perturber notre horloge interne et l’organisme, ainsi déphasé, sécrète alors de la mélatonine (hormone du sommeil), pendant la journée ce qui crée une réaction en chaîne. L’augmentation de la mélatonine diminue d’autant la production de sérotonine, hormone du bonheur et du bien-être », précise Fabian Trus.

à défaut de soleil, il existe un certain nombre d’appareils de luminothérapie. Le traitement de la dépression saisonnière, comme celui d’autres formes de dépression, peut reposer sur la psychothérapie, effectuée par un spécialiste (psychiatre, psychologue), et sur les médicaments antidépresseurs qui ont en général une bonne efficacité. Mais l’un des traitements à privilégier pour soigner cette maladie reste cependant la luminothérapie (ou photothérapie), autrement dit le traitement par la lumière. La luminothérapie agit pour resynchroniser l’horloge interne et les rythmes circadiens. Ce traitement consiste à s’exposer aux rayons d’une lampe qui reproduit la lumière blanche naturelle du jour. Le taux de réussite de la luminothérapie oscillerait entre 60% à 90%.

Lumière bleue

Traditionnellement, des lampes fluorescentes ou à incandescence sont utilisées. Certains fabricants utilisent maintenant des diodes électroluminescentes (DEL). Elles semblent être aussi efficaces tout en permettant des produits plus compacts et légers.

Alors que la lumière blanche est habituellement utilisée, certaines lampes émettent une lumière bleue. Certaines études ont montré que la lumière bleue pourrait être légèrement plus efficace mais des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il s’agit d’une meilleure option. La lumière bleue pourrait potentiellement présenter un plus grand risque pour les yeux, C’est pourquoi il est recommandé de ne jamais regarder directement la source lumineuse d’une lampe. L’autre critère étant bien entendu la puissance de la lampe car de celle-ci découlera la durée d’exposition nécessaire à son utilisation optimale.

Quand l’utiliser ? La luminothérapie est plus efficace si elle est utilisée dès le réveil. Une réponse à la thérapie est généralement constatée dans les 2 à 4 jours. Mais cela peut prendre jusqu’à 3 semaines avant que les symptômes de la dépression s’améliorent. Le prix des lampes de luminothérapie s’échelonne entre 150 à 300€.

Légère et efficace

L’appareillage le plus couramment vendu (ou loué) en pharmacie est la Luminette. En effet, celle-ci est légère, efficace et se pose sur le nez (même par-dessus des lunettes de correction optique). Elle permet de vaquer à ses occupations sans éblouissement et sans obstruction de la vue. Les appareils dont l’intensité lumineuse est plus grande nécessitent des séances d’exposition moins longues. Ainsi, la luminette qui produit 10.000 lux sera placée à 30 cm des yeux, 30 minutes tous les matins. Alors qu’une lampe produisant 2.000 lux placée à la même distance nécessite une exposition de plus ou moins 2 heures pour l’obtention du même résultat.

En conclusion, la luminothérapie doit rester une prescription faite par un médecin et l’automédication peut se révéler fort dangereuse puisqu’on touche ainsi, sans maîtrise aucune, à ce que l’on appelle nos «horloges biologiques». Il ne s’agit donc pas d’un traitement miracle utilisable par tout un chacun comme bon lui semble. Il est d’ailleurs toujours l’objet de nombreuses recherches pour en préciser les indications thérapeutiques et les limites. On pense aujourd’hui qu’il pourrait se révéler intéressant dans certains troubles tel que jetlag, les difficultés rencontrées par les travailleurs de nuit… à vous le bel hiver lumineux et ensoleillé à souhait ! -