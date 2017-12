Une banale chute à ski a tourné à la tragédie pour le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Sans doute enfermée dans un état végétatif depuis le 29 décembre 2013. l’ancienne star des Grands Prix poursuit sa lente convalescence dans sa propriété de Gland (Suisse) à l’abri des regards indiscrets. Médecins et kinés se relaient chaque jour à son chevet.

C’est à Méribel (Alpes françaises), que le destin du champion allemand bascule le dimanche 29 décembre 2013. En fin de matinée, Michael Schumacher décide d’emprunter une zone hors-piste avec son fils et un ami de celui-ci. Il chute à basse vitesse, sa tête heurte un rocher. L’accident, qui aurait dû être banal, prend une tournure dramatique : l’Allemand porte une caméra miniature, sans doute une GoPro, sur son casque. Cet objet brise le casque et cause des lésions crâniennes sérieuses et diffuses.

Héliporté au CHU de Grenoble, l’ancien pilote de F1 est opéré et plongé dans un coma artificiel. Début septembre 2014, il quitte cet établissement pour être soigné auprès des siens, dans sa villa de Gland.

Selon certains magazines allemands et britanniques, des travaux pour 12 millions ont été réalisés pour médicaliser la propriété. Médecins et kinés se relaient chaque jour à son chevet. Au total, une quinzaine de personnes pour des soins médicaux qui coûteraient 125.000 euros par semaine.