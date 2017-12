Mouscron: un petit ange est né le 25 décembre

Annoncé pour le début du mois de janvier 2018, Adam a vu le jour un certain 25 décembre 2017. Sa venue a offert le plus merveilleux cadeau de Noël à ses parents, Amélie et Adrien. Une date spéciale qui doit tout au hasard… ou pas pour ce nouveau-né.

Le lundi 25 décembre, Amélie Deletre et Adrien Varrasse ont vécu le plus beau Noël de leur jeune vie. Ils pensaient fêter la nouvelle année à deux, avec leurs amis et festoyer une dernière fois avant l’année 2018. C’était sans compter sur la venue de leur premier enfant, Adam (prononcé Adame), qui n’a pas attendu 2018 pour pointer le bout de son petit nez. Pour le plus grand bonheur de sa famille.

Découvrez ce qu’il faut savoir sur Adam dans notre édition digitale.