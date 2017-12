Un nouvel outil pour que les pompiers sauvent aussi nos animaux des flammes!

Ils partaient de deux initiatives intéressantes. La première a été lancée par la Région bruxelloise en octobre et est en cours de finalisation. Développée par les secrétaires d’État Cécile Jodoigne (Défi) et Bianca Debaets (CD&V), elle passera par la distribution d’un nouvel outil, simple au possible, qui permettra de signaler que vivent dans nos foyers des chiens, des chats ou encore des oiseaux.

L’intérêt ? Prévenir les pompiers ou les ambulanciers de la présence de ces petits compagnons à l’intérieur de l’habitation.

