Pays-Bas: l'homme qui a menacé la police à Schiphol maintenu en détention

« La détention provisoire de l’homme qui a menacé des agents de la police militaire à Schiphol a été prolongée de 90 jours », a déclaré auprès de l’AFP Tine Zwiers, porte-parole du parquet.

« Il s’agit de la durée maximale de la détention provisoire, et un procès aura lieu au terme de ces 90 jours », a-t-elle précisé.

Des agents avaient tiré le 15 décembre sur un homme qui les avait menacés avec un couteau après être entré dans leur bureau situé au cœur du Schiphol Plaza, vaste hall d’entrée de l’aéroport et centre commercial où passent des milliers de personnes chaque jour.

L’incident avait provoqué la panique à Schiphol Plaza, qui avait été brièvement évacué jusqu’à ce qu’il fût établi que l’homme avait agi seul.

Touché à la jambe, cet habitant de La Haye de 29 ans avait été maîtrisé, interpellé et emmené en ambulance à l’hôpital d’Amsterdam.

Au lendemain de l’incident, la police avait indiqué qu’il s’agissait d’un acte d’un individu « confus », et non pas d’une attaque terroriste.

Le mobile de l’homme n’a pas encore été déterminé mais il est connu de la police militaire en lien avec de précédents incidents à Schiphol, avait-elle fait savoir.

Les Pays-Bas ont été jusqu’à présent épargnés par la vague d’attentats jihadistes qui a frappé l’Europe ces dernières années.

L’aéroport de Schiphol, une des plus importantes plaques tournantes du trafic aérien en Europe, avait été évacué en avril 2016, trois semaines après les attentats suicides du métro et de l’aéroport de Bruxelles, à cause d’un Polonais ivre qui avait faussement assuré détenir une bombe.