Marc vit un calvaire depuis son agression subie dans le centre d'Arlon: «Je suis anéanti»

C’est un véritable calvaire qui hante physiquement et moralement Marc. Depuis une violente agression subie le 22 novembre dernier à la rue des Faubourgs à Arlon, cet Arlonais de 51 ans est tombé en dépression et est soumis à un lourd suivi médical. L’homme évite même désormais de sortir dans la rue.

On ne compte plus le nombre d’agressions qui ont lieu quotidiennement dans notre pays. Mais on mésestime souvent les graves conséquences sur le long terme pour les victimes de ces faits. Marc, un Arlonais de 51 ans, en a fait la triste expérience.

« Je suis anéanti », c’est par ces mots que Marc débute le récit de sa journée du 22 novembre.

