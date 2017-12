La romantique demande de Cyril Detaeye: la star du VivaForlife a demandé en mariage sa compagne Audrey, animatrice de Fun Radio et de la RTBF

Charlotte Vanbever

C’est à New York que Cyril Detaeye a franchi le pas. L’une des voix phares de VivaCité et visage star du VivaforLife a demandé en mariage sa compagne de longue date, Marie-Audrey Piolé – Audrey pour les intimes –, en mariage. Et selon nos informations, le moment était très romantique, comme l’illustre la photo souvenir du couple…