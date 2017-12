Premier League: José Mourinho «ne peut pas laisser Lukaku au repos»

Mourinho a laissé entendre que ni Lukaku ni Ibrahimovic n’étaient pleinement remis après le match contre Burnley (2-2). « Non, je ne peux pas laisser Lukaku au repos » a déclaré Mourinho. « Romelu a joué 90 minutes pendant 20 matches de Premier League. Pour un attaquant, ou pour n’importe quel joueur, c’est absolument incroyable. Si vous êtes défenseur central ou milieu relayeur, ou si vous vous trouvez dans certaines positions, vous pouvez plus facilement contrôler votre énergie, gérer les positions pour résister et survivre. Mais un attaquant en Premier League qui joue 20 matches en entier, je dois lui être reconnaissant pour sa personnalité et son caractère », a expliqué l’entraîneur des Red Devils. « Il a manqué de réussite lors de ces derniers matches. Pour certains des derniers buts que nous avons encaissés, je ne dis pas qu’il a eu une influence directe, mais il a été impliqué. C’est la conséquence d’un besoin de repos de la part du joueur, ou seulement d’un manque de réussite. Mais c’est un joueur fantastique, pour moi comme pour l’équipe, il donne absolument tout et je n’ai aucune critique à lui faire. »

Mourinho a également évoqué la possibilité d’aligner simultanément Lukaku et Ibrahimovic, comme c’était le cas contre Burnley. « Ils pourraient jouer ensemble mais pour ça, ils doivent être en pleine forme tous les deux et ils ne le sont pas », a confié le Portugais. « Le premier, parce que la situation de l’équipe fait qu’il n’a pas pu se reposer, qu’il donne tout ce qu’il a à chaque minute de jeu et on ne lui a laissé un peu de repos que pour les matches de coupes. Physiquement c’est un monstre mais pas une machine, je pense qu’il s’en ressent. Et Zlatan revient d’une blessure incroyable, même pour un jeune joueur de 20 ans. Imaginez pour un joueur de 37 ans avec autant d’expérience en football de haut niveau, ce n’est pas facile. On l’a fait (les faire jouer ensemble, ndlr) contre Burnley et on le fera pour d’autres matches si besoin, mais je pense que pour qu’ils puissent jouer ensemble, ils doivent être au top niveau. »

Marouane Fellaini, touché au genou, sera à nouveau indisponible samedi.