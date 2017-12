Conditions glissantes (neige et plaques de glace) : de vendredi 22h à samedi 10h

« Ce soir, on attend encore de la neige en haute Belgique. Durant la nuit, le temps deviendra sec mais les températures légèrement négatives sur les hauteurs seront propices à la formation de plaques de glace. »

Pluie : de samedi 01h au à lundi 01h :

« Samedi et dimanche, nous prévoyons plusieurs zones de pluie et les précipitations pourront être localement intenses. 25 mm ou plus pourront être observés localement. »