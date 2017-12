Ringo Starr et Hugh Laurie distingués par Elizabeth II

L’ancien batteur des Beatles, Ringo Starr, le chanteur des Bee Gees Barry Gibb, ou l’ex-vice Premier ministre Nick Clegg font partie des personnalités décorées par la reine Elizabeth II, selon la traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel An publiée vendredi soir.

L’acteur Hugh Laurie, célèbre pour son rôle dans la série Dr House, la danseuse étoile Darcey Bussell ou le rappeur Wiley ont également été honorés.

La reine a aussi distingué de nombreuses personnes inconnues du grand public, dont deux centenaires ou une jeune fille de 18 ans, Lucia Lee, pour son engagement en faveur du don d’organe.

Agé de 77 ans, Ringo Starr – de son vrai nom Richard Starkey – avait été fait membre de l’Ordre de l’Empire britannique en 1965. Il doit être élevé au rang de chevalier pour services rendus à la musique, marchant ainsi dans les pas de Paul McCartney, un autre Beatles, qui avait ainsi été distingué en 1997.

« C’est un honneur et un plaisir d’être reconnu pour ma musique et mon travail caritatif », a-t-il réagi dans un bref communiqué publié vendredi.

Barry Gibb, déjà titulaire du titre de commandeur de l’Empire britannique, sera également fait chevalier pour services rendus à la musique et aux œuvres de bienfaisance.

Nick Clegg, ancien chef du Parti libéral démocrate et vice-premier ministre dans le gouvernement de David Cameron entre 2010 et 2015, est fait chevalier « pour services rendus à la politique et au public ».

Spécialiste des sondages, souvent cité par les médias, le professeur John Curtice est lui fait chevalier pour « services rendus à la politique et aux sciences sociales ».

Au total, la reine a distingué 1.123 personnes à l’occasion du Nouvel An, dont 70 % pour leur action dans leur communauté locale. Une deuxième liste de distinctions est annoncée chaque année à l’occasion de son anniversaire le 21 avril.