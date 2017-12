Il a fallu du temps pour convaincre ce policier de témoigner. La chronologie de cette journée du 5 juillet 2001, il s’en souvient comme si c’était hier. Deux balles dans le bassin, tirées par François Troukens.

Aujourd’hui, il porte toujours les stigmates de ces quelques secondes qui ont changé sa vie pour toujours.

« J’ai de l’arthrose, j’ai du mal à me bouger et m’habiller le matin », dit-il avec beaucoup de pudeur, nous montrant les endroits de l’impact. « La douleur est permanente. Mais je n’ai jamais eu de haine car ce sont les risques du métier. J’ai été diminué physiquement et moralement, je me suis parfois senti mal, mais je ne lui en ai jamais voulu parce qu’il s’appelle François Troukens. »

830 € au lieu de… 125.000 €

Ce qui lui fait aujourd’hui très mal, c’est ce sentiment que François Troukens n’assume pas ce passé. « Il s’en sert médiatiquement quand ça l’arrange. Au pénal, il n’a quasiment rien eu pour ce qu’il m’a fait. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, mais compte tenu de sa condamnation devant la cour d’assises (NdlR : 15 ans de réclusion par la cour d’assises de Nivelles pour le braquage d’un fourgon à Villers-la-Ville), la peine a été absorbée. »

Et au civil, 16 ans après les faits, il n’a touché que… 830 euros. Or, Troukens devait, à peu près 125.000 euros.

