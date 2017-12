Nieuport: un périmètre de sécurité élargi autour du lieu où la grue s'est effondrée en raison du grand vent prévu ce week-end

Un périmètre de sécurité élargi a été établi vendredi soir à Nieuport autour du lieu où s’est effondrée la grue. De fortes rafales de vent sont annoncées tout au long du week-end et des morceaux de l’engin ou des pans de toit pourraient être emportés, craignent les autorités communales.

Mercredi, peu avant 18h, une tempête a ébranlé la grue, qui s’est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures. La chute a provoqué d’importants dégâts aux trois étages supérieurs de la résidence Mosselbank. Une femme de 75 ans est décédée et quatre personnes ont été blessées. Dans l’immeuble le plus touché, 45 appartements sont déclassés.

Les travaux de déblaiement vont bon train et l’Albert I-laan est désormais à nouveau accessible. Depuis vendredi soir cependant, la Franslaan est à nouveau fermée en prévision des fortes rafales de vent. L’administration communale a conseillé aux passants de se tenir à l’écart du site. Les résidents peuvent aller chercher leurs effets personnels dans les appartements endommagés mais uniquement avec l’assistance de la police ou des pompiers.

La grue avait déjà menacé de s’effondrer le 12 novembre et cinquante habitants avaient dû être évacués par précaution. Un bureau indépendant avait ensuite établi que la situation était à nouveau sûre et avait fourni les attestations de sécurité nécessaires.

La section de Furnes du parquet de Flandre occidentale a ouvert une enquête et tiendra compte du premier incident survenu en novembre.