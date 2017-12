Voici comment des pickpokets s'y prennent pour voler une personne dans un ascenseur (vidéo)

Cette scène a été filmée par une caméra de surveillance dans un ascenseur de Londres. Elle montre comment des pickpoket s’y prennent pour voler une personne confinée pendant quelques instant avec eux. Plusieurs personnes interviennent et la personne volée ne comprend pas ce qui lui arrive.

Le premier voleur pousse sur le bouton de l’ascenseur et distrait la vieille dame qui descend vers le parking d’un commerce. Pendant ce temps, sa complice, une femme, se frotte à la dame et fouille dans ses sacs. Un deuxième homme, lui aussi complice, entre enfin dans l’ascenseur et se mêle à la conversation pour embrouiller la victime. Elle ne s’est rendue compte de rien. Ce n’est qu’une fois dans sa voiture qu’elle a remarqué qu’il lui manquait à peu près 1000 Livres.