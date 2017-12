Comment tirer votre feu d'artifice sans danger le 31 décembre?

« Lorsque vous allumez un feu d’artifice, il est impératif d’utiliser le brin allumeur que nous fournissons gratuitement, surtout par un briquet ou des allumettes », conseille Annick Fierens, responsable du magasin Feu Follet à Malonne (Namur). « Il est important de le faire avec le bras tendu pour être éloigné au maximum du dispositif. Sous aucun prétexte, il ne faut se pencher en se mettant au-dessus », souligne-t-elle, forte de près de trente ans d’expérience dans la vente de ce type de produits.

Il existe deux grandes familles de feu d’artifice : les fusées et les multishots. Les premières se déclenchent de manière séparée et peuvent montrer jusqu’à 20 mètres. Les seconds sont des packs munis d’une seule mèche et peuvent contenir jusqu’à 100 munitions qui fusent à tour de rôle. A cela s’ajoutent les chandelles romaines.

« Le mieux est qu’un seul adulte –surtout pas un enfant- se charge de l’allumage et que le public se tienne à une vingt mètres de là. Evidemment, il faut veiller à la végétation, ne viser personne… et ne pas tirer s’il y a du vent », détaille Annick Fierens. « Les multishots disposent d’une seconde mèche si la première ne fonctionne pas. Je recommande d’attendre une vingtaine de minutes avant de s’approcher s’il y a eu un problème pendant le tir ».

Si toutes ces consignes sont respectées et qu’il ne pleut pas, le spectacle sera une vraie fête pour les yeux, avec une limite néanmoins. La loi n’autorise à acheter qu’un seul kilo par personne.

1. N’allumez qu’une fusée à la fois et écartez-vous. Les chandelles romaines doivent être bien enfoncées dans le sol car elles tirent une succession de boules de feu.

2. Utilisez la mèche fournie par le magasin pour allumer les dispositifs. Les allumettes et les briquets sont à bannir car ils risquent de bouter le feu au mauvais endroit.

3. Pour les fusées, le mieux est d’utiliser un bac de bouteilles vides, de préférence de grande taille. Vous pouvez aussi ficher dans le sol des tuyaux étroits dans lesquels les tiges des fusées seront glissées. Ne plantez jamais directement la fusée dans le sol.

4. Placez le multishots sur une surface plane, idéalement une plaque en bois si vous tirez depuis la pelouse. Calez la boîte avec des blocs pour l’empêcher de bouger.