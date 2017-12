La famille de Meghan Markle n'a pas du tout apprécié les propos du Prince Harry

Le 27 décembre dernier, le Prince Harry était invité à la BBC Radio 4. Sans surprise, celui-ci a été questionné sur sa future épouse et sa première participation au Noël royal. Mais a-t-il été trop loin en déclarant : « ma famille a adoré l’avoir à ses côtés. Elle entre dans le clan et c’est une famille, je suppose, qu’elle n’a jamais eu » ?

Aux yeux du clan Markle, oui. Blessée, la famille a répondu au Prince par le biais de la demi-sœur de Meghan, Samantha Grant. « En réalité, elle (Meghan Markle, ndlr) a une grande famille qui a toujours été là avec et pour elle. Notre famille était tout ce qu’il y a de plus normal et quand papa a divorcé de Doria (la mère de Meghan Markle), nous avons assuré et c’était comme si elle avait deux maisons. Personne n’a été mis de côté, elle était simplement trop occupée. La famille de Meg (notre famille) est complète, avec une sœur, un frère, des tantes, des oncles, des cousins et, le ciment de la famille, notre incroyable père qui a fait de grands sacrifices. Elle a toujours eu cette famille… Son mariage ne fait que l’étendre un peu plus. »

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos