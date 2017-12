Premier League: Manchester United encore accroché par Southampton (0-0, vidéo)

Manchester United a concédé un troisième partage de rang face à Southampton (0-0) samedi lors de la 21e journée de Premier League. Titulaire, Romelu Lukaku a dû quitter ses partenaires sur civière après 10 minutes. Le Diable Rouge a été victime d’un coup à l’arrière du crâne dans un duel aérien avec Wesley Hoedt.

Quelques minutes après avoir manqué sa tête sur un centre de Mata (4e), Romelu Lukaku s’est écroulé suite à un choc aérien avec Wesley Hoedt. Sonné, le Diable Rouge a été évacué sur civière avec un masque à oxygène par précaution. Quelque peu sonnés par la sortie de Lukaku, remplacé par Rashford, les Mancuniens ne parvenaient pas à amener le danger devant le but adverse. Southampton se créait la plus belle opportunité de la partie sur une frappe de Shane Long mais David De Gea détournait du pied (50e).

Les Red Devils pensait prendre les trois points grâce à Pogba mais l’arbitre annulait le but du Français pour une position de hors-jeu justifiée (80e). Peu inspirés offensivement, les hommes de José Mourinho concèdent un troisième partage de rang et voient Chelsea s’emparer de la deuxième place après sa victoire 5-0 face à Stoke cet après-midi. Manchester City, qui jouera dimanche à Crystal Palace, garde la tête avec 58 points et compte treize unités d’avance sur Chelsea.