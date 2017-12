La Verviétoise Vanessa Stroomeyte est atteinte de mucoviscidose depuis sa naissance. Dans notre édition du 29 décembre, elle nous explique ainsi sa décision de se faire euthanasier malgré son jeune âge (26 ans). Cette mère d’une petite fille se nourrit exclusivement via une sonde reliée à son intestin grêle, car depuis un an son estomac a arrêté de fonctionner.

La jeune femme explique ainsi que vivre devient de plus en plus douloureux pour elle, et qu’elle vient encore de se trouver confrontée à une expérience pénible ces derniers jours. « Le 25 décembre, la sonde qui me nourrit s’est détachée. Je me suis donc rendue aux urgences du CHR de Verviers qui ne m’a pas prise en charge. Ils m’ont répondu : c’est Noël, on ne fera rien, débrouillez-vous et contactez votre gastro-entérologue demain », nous racontait Vanessa Stroomeyte.

Face à ces déclarations, la direction du CHR Verviers East Belgium réagit ce samedi. Ni justifications, ni explications. Mais un soutien total au personnel des urgences...

