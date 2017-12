D2 amateurs: un pool d'entraîneurs à la tête de la REAL

Outre Ronny Roelen et Julien Saint Pol déjà présents au club, Gregory Vandenbulcke et Patrick Dehaene intègrent la structure. Sous la direction de Denis Dehaene, maintenu dans ses fonctions de responsable sportif, les entraineurs auront pour mission d’atteindre les objectifs du club, à savoir les meilleurs résultats possible pour ses équipes D2 et P2 et le développement sportif des nombreux jeunes qui composent ces deux noyaux.

