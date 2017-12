Le passage en 2018 se fera donc sous la pluie. Cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert et une zone de pluie traversera le pays du sud vers le nord. Il fera très doux avec des minima de 6 à 11 degrés. Le vent sera temporairement modéré en soirée. Plus tard, il soufflera à nouveau assez fort à localement fort avec des rafales jusqu’à 70 km/h dans les terres et jusqu’à 80 km/h à la mer.

Des fortes précipitations sont d’ailleurs attendues lors de ces prochains jours. L’IRM lance d’ailleurs un avertissement jaune pour de fortes pluies sur l’ensemble du pays. De ce samedi 18 heures à mardi 1 heure du matin, l’Institut Royal Météorologique prévoit plusieurs zones de pluie et les précipitations pourront être localement abondantes.

Pour le reste, dimanche matin, le ciel sera gris. Dans le courant de la journée, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Localement, il faudra s’attendre à pas mal de précipitations. L’après-midi, le temps deviendra plus sec sur l’ouest avec quelques éclaircies. Les maxima varieront de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 12 ou 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent restera intense avec des pointes jusqu’à 80 km/h au littoral.

Le Jour de l’An, une zone de pluie très active traversera notre pays en cours de journée et la nuit suivante avec possibilité de chutes de neige passagères sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Des vents de tempêtes seront observés sur la France mais devraient épargner notre pays. Les températures maximales varieront entre 3 et 8 degrés.