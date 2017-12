Ce samedi, à 19h, un home invasion est survenu à Ans. Deux ados de 13 ans et 16 ans, qui se trouvaient seules au domicile familial, ont été agressées par deux malfrats encagoulés et armés.

Les faits se sont produits à Ans, dans une habitation familiale où se trouvaient deux jeunes filles de 13 ans et 16 ans. Les parents étaient absents au moment de l’agression. Les adolescentes ont fait face à deux hommes armés et encagoulés, qui n’ont pas hésité à colsonner les jeunes filles pour fouiller la maison plus facilement. Les individus ont emporté deux GSM, un ordinateur et des vêtements.

Le chien de la famille, qui se trouvait à l’extérieur, aboyait si fort qu’il a donné l’alerte. Les voisins sont venus s’enquérir de la situation mais les deux jeunes victimes avaient déjà défait leurs liens.