Un homme, sa femme et leurs deux enfants ont terminé fini contre un arbre ce samedi en début de soirée à Gentbrugge. Le père, qui conduisait la voiture, s’est endormi au volant.

L’accident s’est produit vers 18 heures ce samedi soir dans la rue Robert Rinskoplaan, à Gentbrugge (Flandre-Orientale). Une BMW a terminé sa course contre un arbre. Toute une famille était à l’intérieur lors de cette collision frontale. L’homme, la femme et les deux enfants ont tous dû être emmenés à l’hôpital. Le père a eu le bras cassé et l’un des enfants est légèrement blessé.

« Les dégâts physiques ne sont pas trop mauvais, surtout au vu des circonstances de l’accident » a expliqué le service d’urgence à nos confrères du Laatste Nieuws. « Une collision frontale contre un arbre est souvent bien plus grave », a-t-il poursuivi.

Le père, qui était au volant de la voiture, a déclaré qu’il s’était endormi. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident même si quelques voitures stationnées à côté de l’arbre ont subi des dommages mineurs en raison des branches tombées sous l’impact du choc.