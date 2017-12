M-Cl.G.

Ce dimanche matin, les équipes de RESA et de la zone de secours Hemeco sont intervenus à Solières (Huy), au carrefour du chemin de Perwez et de la rue du Vieux Moulin. Un arbre, s’était effondré sur la voirie pendant la nuit. Dans sa chute, il avait accroché les câbles d’électricité, privant de courant plusieurs habitations du chemin de Perwez. À midi, tout était rentré l’ordre, la chaussée avait été dégagée et l’électricité rétablie.