Il y aura bien un feu d'artifice à Bruxelles à minuit!

Rejoignez la zone public pour le #feudartifice à #Bruxelles via l'av de l'Atomium, av de Bouchout ou les avenues Jean Sobieski et du Centenaire

U bereikt de publiekszone voor het #vuurwerk te #Brussel via de Atomiumln, Boechoutln of Jean Sobieski- en Eeuwfeestlaan #HappyNewYear