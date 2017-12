Tout s’est accéléré dans les arrêts de jeu. Le club de Christian Benteke aurait pu l’emporter mais l’ancien anderlechtois Luka Milivojevic voyait son penalty repoussé par Ederson, le gardien Citizen (90e+2).

Sur la contre-attaque, notre Diable rouge Kevin De Bruyne était victime d’un tacle par derrière de Jason Puncheon. Le Belge, maître à jouer des siens depuis quelques semaines, a dû sortir sur civière.

Cependant, alors qu’on craignait le pire après avoir vu les images, on a pu apercevoir KDB debout quelques instants après la rencontre. Au micro de BT Sport, le Diable a essayé de rassurer tout le monde. « Je suis OK » a-t-il dit. En sortant du stade toutefois, il boitait, mais n’avait pas besoin de béquilles.

Kevin De Bruyne was definitely limping. So we still have to see what 'okay' means.