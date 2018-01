Mons: faites une bonne action et rencontrez Jean-Marie Bigard!

Rédaction en ligne

Rassurez-vous, ce n’est pas l’humoriste qui a besoin de vous. Bien au contraire, c’est lui qui s’investit au nom de la recherche contre le cancer et c’est la recherche contre le cancer qui a besoin de vous ! Jean-Marie Bigard est le parrain 2018 de l’ASBL montoise « Bougeons pour vivre ». Et il joue son rôle à fond. Ce samedi 13 janvier, au théâtre royal de Mons, vous pourrez voir son spectacle puis le rencontrer. Et tout cela pour la bonne cause !