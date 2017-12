Les policiers s’étaient rendus sur place à la suite d’un appel pour un « problème domestique », a précisé le bureau du shérif du comté de Douglas sur son compte Twitter.

Lors de l’intervention -qui s’est déroulée à 16 miles au sud de Denver selon l’agence AP –, des coups de feu ont été tirés sur cinq policiers, un agent trouvant la mort, a ajouté la même source. Deux civils ont également été blessés par balles alors que le suspect a été abattu, « serait mort et ne représenterait plus une menace », selon un nouveau tweet du bureau du shérif.

