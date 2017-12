A savoir si vous allez au feu d'artifice au Heysel à Bruxelles ce soir

Cette année, le feu d’artifice du nouvel an sera tiré à minuit depuis le Palais 5 du Heysel. Vous pourrez assister au spectacle depuis l’esplanade de l’Atomium. La Stib vous invite à rejoindre le site du feu d’artifice par la station Heysel ou Houba-Brugmann. Comme chaque année, dès minuit, les métros, trams et bus sont gratuits.

Métro

Les 4 lignes de métro sont prolongées jusqu’à 2h du matin.

Sur ordre de police, la station Roi Baudouin est fermée du dimanche 31 décembre à 19h au lundi 1 er janvier à 8h du matin.

Les métros de la ligne 2 sont prolongés à partir de 20h jusqu’à la station Heysel. Un métro circule toutes les 5 minutes entre Elisabeth et Heysel de 20h à 0h30, et après 1h30 du matin, et toutes les 3 minutes entre 0h30 et 1h30 du matin.

Afin de rejoindre ou de quitter le centre-ville, un métro circule sur les lignes 1 et 5 toutes les 10 minutes jusqu’à 1h, ensuite, toutes les 15 minutes jusqu’à 2h du matin.

Tram

Les lignes de tram 3, 4, 7, 19, 51, 81, 92, 93 et 94* sont prolongées jusqu’à 2h du matin. Le T-bus 51 (entre Globe et Van Haelen) également.

Un tram circule toutes les 10 minutes sur les lignes 3, 4 et 7 de 20h à 2h du matin. Entre 0h30 et 1h30 du matin, un tram circule toutes les 5 minutes sur les lignes 3 et 7.

Sur ordre de police, le terminus Heysel de la ligne de tram 7 est fermé à partir de 19h. Les trams 7 font leur terminus à l’arrêt précédent, Centenaire.

Un tram circule toutes les 15 minutes sur les lignes 19, 51 et 93 jusqu’à 2h du matin.

Un tram circule toutes les 20 minutes sur les lignes 92 et 94* de minuit jusqu’à 2h du matin.

* uniquement entre Louise et Herrmann-Debroux

Bus

Les bus Noctis circulent de 0h30 à 5 heures du matin. Un bus circule toutes les 20 minutes sur les lignes N05, N08 et N09, toutes les 30 minutes sur toutes les autres lignes.

Les bus 84 et 88 font leur terminus à l’arrêt Palfijn à partir de 19h. Les bus N18 ne circulent pas entre les arrêts Roi Baudouin et Heysel pendant toute la nuit du nouvel an.