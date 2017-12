Sudinfo.be vous souhaite une excellente année 2018!

L’année 2017 a été marquée par une actualité très forte sur le plan local, national et international, et 2018 risque de l’être tout autant.

Comme chaque année, Sudpresse et ses journalistes seront aux quatre coins de la Belgique et du globe pour vous faire vivre au plus près ce qu’il se passe chez vous et dans le monde. De Charleroi à New York, de Liège à Paris, d’Arlon à Rio, de Mons à Moscou.

Des informations locales, régionales, nationales et internationales, c’est la force du groupe Sudpresse, 365 jours par an, 24 heures sur 24.

Merci d’être plus de 450.000 chaque jour à nous lire sur notre site gratuit Sudinfo.be, toujours numéro 1 en Belgique francophone, et sur nos éditions digitales.

Merci pour votre fidélité et votre confiance. N’hésitez pas à rejoindre nos pages Facebook et de suivre nos comptes Twitter pour rester informés. Et de télécharger nos applications mobiles.

On vous souhaite une très heureuse année, le bonheur et la santé. Le meilleur !

Profitez bien de ce réveillon, et si vous êtes de sortie, soyez prudents sur les routes.