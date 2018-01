Rédaction en ligne

Deux personnes ont été tuées par des pétards dans la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne, un enfant a été grièvement blessé et au moins cinq personnes ont dû être amputées, ont annoncé lundi la police et les secours. Deux hommes de 35 ans et 19 ans ont été tués par des pétards qu’ils venaient d’allumer et qui leur ont explosé au visage, dans l’Etat régional du Brandebourg qui entoure Berlin, a indiqué la police de ce Land sur Twitter.