« Bonne année ! Nous allons continuer à nous battre en 2018 ! ». Ce touchant message est signé par Sophie Tapie. La fille de Bernard Tapie a ému la toile en publiant cette photo d’elle avec son père. De nombreux internautes ont d’ailleurs souhaité un bon courage dans ce combat.

Depuis l’annonce de son cancer, Bernard Tapie se fait très discret. Mais après un passage à Bruxelles très médiatisé, il avait accordé une interview à nos confrères de France2 pour l’émission « 19 heures le dimanche ». Il s’était alors livré sans concession à Laurent Delahousse. « Ça fait partie du parcours improbable », avait-il expliqué. « Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter que l’on va aller vers l’épreuve ultime qui est la mort… Je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s’ajoute à celles que je viens de vivre depuis quelques années. »