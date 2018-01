Ixelles va utiliser un produit «anti pipi» sur les murs

La commune d’Ixelles a décidé d’utiliser les grands moyens. Elle va acheter puis utiliser ce qu’on appelle un produit hydrophobe. Intérêt? Celui qui urine contre un mur s’éclabousse via un effet boomerang pour le moins surprenant.

Certains endroits de la commune d’Ixelles sont particulièrement touchés par le phénomène de messieurs indélicats qui se soulagent contre une façade, généralement à l’occasion d’une soirée bien arrosée. Au grand dam évidemment des habitants de la rue concernée et en particulier de ceux qui résident dans les immeubles touchés par le phénomène.

En la matière, l’échevine ixelloise de la Propreté a décidé d’innover. « Notre service propreté a testé sur certains murs un produit hydrophobe », explique Viviane Teitelbaum. « Il est destiné à décourager les gens d’uriner contre un mur. Là où on pose cet enduit, quand tu urines, le liquide revient sur tes jambes. » Une méthode qui n’est encore guère utilisée dans notre capitale. « Ce type de produit est déjà employé en France. Personnellement, je l‘ai découvert lors d’un voyage d’étude en Allemagne. Mais nous avons trouvé des personnes qui peuvent s’occuper de cela en Belgique. » Plusieurs endroits de la commune ont été choisis pour réaliser un essai. « Comme ce produit coût assez cher, nous avons d’abord réalisé un test à une échelle réduite », ajoute l’édile libérale. « On a donc apposé ce produit à deux endroits touchés par le phénomène. On l’a fait à la place Stéphanie, à l’entrée de la galerie, et aussi à la rue de Stassart. Ce sont des endroits où on est obligés d’aller nettoyer au karcher car on ne peut pas laisser les murs en l’état. »

Et cela semble marcher. « Nous avons constaté par la suite qu’il y avait moins d’odeurs et aussi beaucoup moins de traces d’urine là où on a appliqué cet enduit. »

Vu ce test positif, Viviane Teitelbaum a donc décidé de l’utiliser à une plus grande échelle. « Cela permettra à notre équipe de se concentrer sur l’enlèvement des tags. La commune a commandé ce produit et on l’appliquera sur les murs dans les quartiers les plus touchés. Je pense à ceux où il y a des boîtes de nuit et des établissements du secteur horeca, notamment Matonge et le quartier Flagey. Du côté de la rue Defacqz aussi, où on enregistre des plaintes récurrentes à des endroits précis. Malheureusement, ce ne sera par contre pas possible de l’utiliser dans le quartier de l’ULB car les endroits touchés par le phénomène sont trop dispersés. »

Une fois appliqué, le produit reste efficace durant une période de 6 à 12 mois. « Et on réfléchit à la question de savoir si on va acquérir le m atériel spécial nécessaire pour l’appliquer. » Un budget d’environ 20.000 euros sera alloué à ce nouveau projet en 2018.