Amédéo, un quadragénaire liégeois, a été déféré ce vendredi devant un juge d’instruction. Le parquet de Liège a demandé qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Car les faits reprochés sont graves... Ce jeudi soir, à 23h, la police est intervenue au domicile de sa tante, chez qui l’homme vit depuis plusieurs semaines. C’est un proche qui a contacté la police après une énième scène de coups dont a été victime la quinquagénaire. Elle portait des traces sur les bras et avait un hématome au niveau du cou.

La présence policière a soulagé la tante du suspect, qui s’est donc confiée à la patrouille. Elle a indiqué qu’elle avait peur, qu’elle dormait avec un tournevis sous son oreiller, qu’elle héberge son neveu depuis plusieurs semaines et qu’elle a été victime de nombreuses scènes de coups, notamment le jour de Noël. Alors qu’elle se trouvait dans son lit, son neveu a fait irruption dans la chambre, visiblement alcoolisé. Il tenait une canette de bière dans une main et une bombe de crème fraîche dans l’autre. Il a enfoncé la bouteille de crème dans la bouche de sa tante, et l’a forcée à avaler le contenu. « Pour rire et faire un peu la fête », a-t-il indiqué lors de son audition.

Amédéo est sorti de prison en juin. Il s’est retrouvé sans logement et a vécu pendant un certain temps dans un abri de nuit. Abri dont il a été exclu pour des scènes de violence, à nouveau.

Entendu, il nie les faits. Il prétend que sa tante est dépressive, qu’elle ne mange pas beaucoup. Selon lui, elle tomberait donc régulièrement.