Oups: l'ordinateur ne produit que des tickets gagnants, la loterie risque de perdre des millions!

Les personnes qui ont acheté un ticket entre 17h51 et 19h53 le jour de Noël ont reçu l’équivalant d’une petite mine d’or. Un billet coûte seulement 1 dollar, mais les gagnants ont chacun été récompensés par 500 dollars relatent les quotidiens américains. Neuf symboles sont imprimés sur la carte de jeu. Qui a trois symboles gagnants d’affilée gagne 100 dollars. Cependant un pack de ticket contient cinq jeux, donc le profit maximum s’élève à 500 $.

En temps normal, l’ordinateur s’assure que pas plus de cinq symboles identiques n’apparaissent par jeu, mais pendant deux heures, le système n’a généré que des billets avec neuf symboles identiques. Lorsque la loterie a découvert le problème, le jeu a été immédiatement fermé, mais beaucoup de «mauvais» lots avaient déjà été vendus.

Lorsque les gens ont découvert que tous les billets généraient de l’argent, une petite course s’en est suivie pour en acquérir le plus. Hélas lorsque les joueurs ont voulu encaisser leurs gains on leur a refusé. La loterie locale a suspendu tous les billets en attendant une enquête. La société cherche à savoir si elle est obligée d’honorer les paiements aux gagnants. Il y a de l’argent pour le faire et si elle a la loi contre elle, la société devra s’en acquitter. La perte serait évaluée à près de 19,6 millions de dollars.